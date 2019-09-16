Госдума 19 сентября обсудит ратификацию Конвенции о правовом статусе Каспийского моря

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Госдума на заседании 19 сентября обсудит вопрос о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанной в Актау (Казахстан) 12 августа 2018 года. Об этом журналистам по итогам заседания Совета палаты в понедельник сообщил первый вице-спикер Александр Жуков.

"В четверг будет рассмотрен вопрос о ратификации Конвенции о статусе Каспийского моря. Это очень важная конвенция, внесенная президентом РФ", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин внес данный документ на ратификацию в Госдуму 30 июля. Конвенция была подписана Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменией на V Каспийском саммите, который прошел в Актау. Работа над ней шла с 1996 года.

Согласно пояснительным материалам, "конвенция содержит положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и касающиеся других вопросов сотрудничества прибрежных государств". "В соответствии с конвенцией к основным принципам деятельности ее сторон на Каспийском море относится неприсутствие на нем вооруженных сил, не принадлежащих сторонам", - отмечается в сопроводительных документах.