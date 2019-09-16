Захарова назвала заявление о слежке за ФБР из посольства РФ новой предвыборной историей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Обвинения российских дипломатов в слежке за ФБР, прозвучавшие в СМИ США, связаны с началом нового электорального цикла этой стране, МИД РФ даст экспертную оценку сложившейся ситуации, заявила в понедельник официальный представитель ведомства Мария Захарова в интервью радиостанции "Коммерсантъ FM".

"Мы сейчас входим в очень интересный период, который называется "до выборов президента США остался ровно год". И в этот период мы, к сожалению, будем видеть и слышать много фантастических историй, внезапных открытий, удивительных предвидений или, наоборот, каких-то раскопок из прошлого. Электоральный цикл в США - это такая веселая карусель, поэтому к этому надо относиться, с одной стороны, с пониманием того, что происходит в Соединенных Штатах Америки, с другой стороны, мы, безусловно, каждый подобный случай будем комментировать. И этот материал подробнейшим образом прокомментируют эксперты - непосредственно наши дипломаты в посольстве России в США", - сказала она.

Ранее портал Yahoo со ссылкой на свои источники сообщил, что российским разведывательным службам во время пребывания у власти американского президента Барака Обамы удалось получить несанкционированный доступ к ряду систем связи сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) на территории США. По утверждению источников, власти США полагают, что при осуществлении данной операции РФ применяла загородные комплексы российского посольства в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. На их территории якобы была размещена часть оборудования для перехвата сигналов.