Медведев в Петербурге проведет 24-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его китайский коллега, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во вторник проведут встречу в Санкт-Петербурге, по итогам которой ожидается подписание ряда межправительственных, межведомственных и межкорпоративных документов.

"В Санкт-Петербурге Дмитрий Медведев и Ли Кэцян проведут 24-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая", - сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько, отметив при этом, что китайский премьер прибыл в Россию с официальным визитом по приглашению главы российского кабмина. Накануне российский и китайский премьеры уже провели неформальную встречу, посетив вместе с супругами - Светланой Медведевой и Чэн Хун - музей-заповедник в Павловске.

Собеседник агентства напомнил, что механизм регулярных встреч глав правительств действует с 1996 года, он организует и контролирует развитие двустороннего сотрудничества во всех основных сферах практического взаимодействия. В частности, профильные вице-премьеры ведут работу в пяти профильных межправительственных комиссиях по подготовке регулярных встреч, по гуманитарному сотрудничеству, по энергетическому сотрудничеству, по инвестиционному сотрудничеству, по развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока КНР. Кроме того, в их составе функционируют несколько десятков подкомиссий и рабочих групп. "Такой разветвленной системы межправительственных связей у России нет ни с одной другой страной", - подчеркнул Приходько.

По словам первого замглавы аппарата правительства, большое внимание на встрече премьеров будет традиционно уделено основным направлениям российско-китайского взаимодействия в практических областях. "Основные итоги встречи глав правительств России и Китая будут отражены в совместном коммюнике, - сказал Приходько. - По итогам переговоров планируется подписание ряда межправительственных, межведомственных и межкорпоративных документов".

Гуманитарное партнерство

На переговорах Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна будет обсуждаться и тема гуманитарного сотрудничества. "Предполагается затронуть вопросы двустороннего гуманитарного сотрудничества между нашими странами. Сотрудничество в данной сфере в последнее время получило масштабное развитие", - сообщил Приходько.

Он также отметил, что важной составляющей российско-китайских отношений являются также межрегиональные связи. По его данным, на сегодняшний день подавляющее большинство регионов РФ имеют контакты с китайскими провинциями. В рамках проводимого в 2018-2019 годах Года российско-китайского межрегионального сотрудничества были организованы сотни инвестиционных презентаций, торгово-промышленных и сельскохозяйственных выставок, конференций, творческих фестивалей и других контактов.

2020-2021 год объявлен Годом российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества. "Он, несомненно, будет способствовать расширению взаимодействия двух стран в сфере науки, высоких технологий и инноваций, росту масштабов и результативности совместных научно-технических и исследовательских проектов", - выразил надежду Приходько.