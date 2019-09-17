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Патрушев обсудил в Японии темы безопасности и контроля над вооружениями

Секретарь Совбеза встретился в Токио со своим японским коллегой Сигэру Китамурой

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник встретился в Токио с генсекретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Николай Патрушев и Сигэру Китамура провели российско-японские консультации по безопасности, в ходе которых обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в области безопасности. Кроме того, рассмотрена ситуация в мире и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в сфере стратегической стабильности, а также тематика контроля над вооружением", - говорится в сообщении.

Секретарь Совбеза РФ отметил, что отношения двух стран в целом стабильно и динамично развиваются. Он также "приветствовал усилия японского руководства, направленные на активизацию двусторонних связей, а также стремление к укреплению взаимного доверия, подчеркнув, что импульс этому процессу придают лидеры двух стран, в этом году встретившиеся уже трижды", говорится в сообщении пресс-службы.

Патрушев и Китамура высоко оценили итоги встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ во Владивостоке 5 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Патрушев, находящийся с двухдневным визитом в Японии, поздравил своего собеседника с назначением на должность генсекретаря СНБ Японии, которую он занял 11 сентября.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичЯпонияРоссияАбэ, Синдзо
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