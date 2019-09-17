Кремль пока не получал ответа от Саудовской Аравии на предложение купить С-400

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия пока не отреагировала на предложение президента РФ Владимира Путина купить российские комплексы С-300 или С-400. Контакты по ВТС двух стран будут продолжаться, заверил журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, не было", - ответил представитель Кремля на вопрос, была ли уже реакция Саудовской Аравии на предложение Путина.

При этом Песков отметил, что стороны намерены работать над расширением взаимодействия в различных областях. "Осуществляется взаимодействие и в весьма чувствительных сферах, таких как (военно)-техническое сотрудничество. Контакты на этот счет осуществляются и будут продолжены", - подчеркнул он.

"Отношения между Россией и Саудовской Аравией весьма продвинутые и многоплановые. И Москва, и Эр-Рияд намерены дальше работать над расширением взаимодействия в самых различных областях, будь то экономика, инвестиции, торговый обмен", - указал Песков. По его оценке, "есть очень хорошие наработки и есть планы развивать это сотрудничество".

"Что касается какого-то посредничества между Саудовской Аравией и Ираном, об этом речь [на переговорах Путина в Анкаре в понедельник] не заходила, ни одна из сторон таких пожеланий не высказывала", - сообщил Песков.

В понедельник Путин заявил в Анкаре, что Россия готова помочь Саудовской Аравии защитить страну, если ее руководство примет решение закупить российское оружие. "Что касается помощи Саудовской Аравии. В Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Чтобы защитить "свой род", свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и сделал президент [Турции Тайип] Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф". Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии", - подчеркнул Путин.