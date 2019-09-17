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Путин проведет встречу с Зюгановым

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент продолжает практику общения с руководителями парламентских фракций

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вечером во вторник встретится с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У президента на вечер запланирована достаточно обширная работа, [состоящая] из внутренних встреч и совещаний в Кремле. Наряду с другими [встречами] сегодня у президента будет Зюганов", - сказал Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что президент продолжает практику общения с руководителями парламентских фракций. "Президент придает очень большое значение поддержанию диалога с нашими парламентариями", - заметил представитель Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЗюганов, Геннадий АндреевичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКПРФ
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