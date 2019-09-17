Избранные депутаты Мосгордумы седьмого созыва принесли присягу и вступили в должность

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Избранные 8 сентября депутаты Мосгордумы VII созыва вступили в должность. Торжественную церемонию открыл глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"10 сентября Московская городская комиссия признала выборы состоявшимися и действительными по всем 45 одномандатным округам. Нынешний состав Московской городской думы обновился чуть более чем на 60%. В новом составе порядка 40% депутатов - женщины", - сказал Горбунов.

Первым принес присягу Андрей Титов, избранный депутат от округа № 1. Затем клятву произнес каждый из депутатов поочередно. Горбунов вручил им значки и депутатские удостоверения.

"Клянусь при осуществлении полномочий депутата Московской городской думы соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав города Москвы и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей", - говорится в тексте присяги.

Подписанный депутатами текст присяги передадут на хранение в аппарат Мосгордумы.

После принесения присяги депутаты обязаны предоставить данные о доходах и имуществе - своем, супругов и несовершеннолетних детей. Городской закон, который обязывает их предоставить информацию комиссии Мосгордумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, был принят в 2012 году. Затем депутатам предстоит создать оргкомитет, который организует выборы председателя парламента и его заместителей тайным голосованием. Как ожидается, это произойдет во время первого заседания Мосгордумы VII созыва, назначенного на четверг, 19 сентября.

Выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Ранее было зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. В политической гонке были представлены кандидаты от следующих партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.

После обработки 100% бюллетеней явка на выборах депутатов в Мосгордуму в столице составила 21,77%. Первые места в избирательных округах распределились следующим образом: 13 - кандидатам от КПРФ, три - представителям партии "Яблоко", три - кандидатам от партии "Справедливая Россия". При этом 26 мандатов заняли самовыдвиженцы, включая официально поддержанную партией "Яблоко" Беседину (8-й округ), а также членов депутатского объединения "Моя Москва" Надежда Перфилова (7-й округ), Лариса Картавцева (10-й округ), Ольгу Шарапову (36-й округ).

Эксперимент по онлайн-выборам прошел в трех избирательных округах столицы: №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента в онлайн-режиме смогут проголосовать более 11,2 тыс. человек. Итоговая на электронном голосовании 8 сентября составила 92,3%.