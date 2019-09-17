Справороссы внесли в Думу законопроект о единой системе выборов в региональные парламенты

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее председателем Сергеем Мироновым внесли в Госдуму пакет законопроектов, согласно которым при формировании законодательных органов всех регионов половина мандатов должна распределяться по одномандатным округам, а половина - по партийным спискам. Об этом во вторник сообщила пресс-служба лидера справороссов.

"Система "50 на 50" применяется на выборах в Госдуму, однако на уровне регионов доля одномандатников может увеличиваться до 75%. Такие поправки были приняты накануне выборов этого года в республиках Алтай и Марий Эл, Тульской области, Хабаровском крае", - напомнил Миронов.

По его мнению, такое изменение пропорций инициировано "Единой Россией". "Подобные уловки вводят в заблуждение избирателей. В ходе кампании кандидаты-одномандатники не афишируют принадлежность к партии, а избравшись, формируют фракции ЕР ["Единой России"]. Эти уловки пора пресечь, выборная система не должна перекраиваться под сиюминутные интересы одной партии", - заявил глава справороссов.

Инициатива "Справедливой России" распространяется и на выборы в городах федерального значения. "Смешанная система "50 на 50" должна применяться и в Москве, и в Петербурге. Выборы - это не только борьба кандидатов. На них должна быть и открытая конкуренция партий, их идей и программ. Ведь самовыдвижение не отменяет партбилета в кармане. Избиратели должны понимать, за кого они голосуют", - заключил Миронов.