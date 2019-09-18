Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Александр Беглов, победивший на выборах губернатора Санкт-Петербурга, вступил в должность руководителя города. Официальная церемония прошла в среду на заседании Законодательного собрания в Мариинском дворце, передает корреспондент ТАСС.

Беглов принес присягу на Уставе Санкт-Петербурга перед депутатами Законодательного собрания города, судьями городского Уставного суда, почетными гражданами Петербурга и гостями церемонии.

"Вступая в должность губернатора Санкт-Петербурга, клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей", - произнес Беглов. С этого момента, согласно Уставу, он официально принял полномочия главы города.

На церемонии присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, почетные граждане Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и другие гости.

Губернатора Санкт-Петербурга избирают на 5 лет. Согласно Уставу города, глава города вступает в должность на заседании Законодательного собрания на седьмой день со дня официального опубликования результатов выборов.

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга утвердила 11 сентября результаты прошедших 8 сентября выборов, официально итоги опубликованы 12 сентября. Беглов, который участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца, набрал 64,43% голосов и победил в первом туре. Кроме него, в выборах губернатора Санкт-Петербурга принимали участие Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа". Тихонова набрала 16,84% голосов, Амосов - 16,03%.

Биография Беглова

Беглов родился в Баку в 1956 году. После окончания Ленинградского инженерно-строительного института работал на инженерно-технических и руководящих должностях в строительных организациях города Ленинграда. В 2002-2003 гг. занимал пост вице-губернатора - руководителя канцелярии администрации Санкт-Петербурга, исполнял полномочия губернатора города. Позже занимал должность первого заместителя полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

В 2008-2012 годы Беглов работал заместителем руководителя администрации президента, затем был назначен полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе, с 25 декабря 2017 года - полпредом в Северо-Западном федеральном округе. 3 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил Беглова временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга.