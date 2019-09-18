Денис Паслер вступил в должность губернатора Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Победитель губернаторских выборов в Оренбургской области Денис Паслер вступил в должность главы региона в среду. Церемония, на которой Паслер принес присягу, прошла в зале торжеств областного правительства, передает корреспондент ТАСС.

"Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности высшего должностного лица Оренбургской области, уважать и защищать права и свободы человека, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав (основной закон) Оренбургской области", - сказал Паслер.

Результаты выборов губернатора Оренбургской области озвучил председатель избирательной комиссии региона Александр Нальвадов. Победителем признан врио главы региона Паслер с результатом 65,94% голосов. В голосовании приняли участие 615 тыс. 965 человек, явка составила 39,55%.

Президент России Владимир Путин 21 марта назначил Паслера врио губернатора Оренбургской области. В июне, получив поддержку регионального отделения "Единой России", Паслер подал документы в облизбирком для участия в выборах главы региона. 40-летний Паслер окончил Уральскую государственную горно-геологическую академию, в Москве получил второе высшее образование в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова.

Карьеру начинал в ЗАО "Североуральский завод ЖБИ", вскоре стал гендиректором. На Урале Паслер успел поработать в руководстве сразу нескольких ресурсоснабжающих предприятий, параллельно занимался политикой. С декабря 2011 года по июнь 2012 года являлся депутатом Заксобрания Свердловской области, в 2012 году назначен председателем правительства региона. Через четыре года покинул пост по собственному желанию и перешел на работу в ПАО "Т Плюс".