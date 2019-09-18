При мониторинге выборов в Ленобласти успешно протестировано приложение на базе блокчейн

ТАСС, 18 сентября. Система внутреннего и внешнего контроля избирательного процесса "Элорис", построенная на технологии распределенных реестров (блокчейн), успешно протестирована в Ленинградской области при мониторинге выборов 8 сентября, в единый день голосования. Об этом сообщили в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).

"Элорис" создана в Центре компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе СПбГУ, система дает возможность быстро анализировать получаемую информацию и сохранять ее без потерь. Тестирование проводилось на 57 избирательных участках в Киришском муниципальном районе и Сосновоборском городском округе Ленинградской области, что стало первым подобным экспериментом в России.

С помощью "Элорис" зарегистрированные наблюдатели участковых избирательных комиссий (УИК) отправляли в вышестоящие избиркомы обращения и принимали ответы на них. Воспользоваться системой можно было как через интернет-портал, так и через мобильное приложение - обращения принимались в текстовом формате, а также в виде фото- или видеоматериалов. Кроме того, руководители УИК получили удобную техническую возможность информировать территориальную избирательную комиссию (ТИК) и Леноблизбирком об активности избирателей непосредственно в день голосования.

В рамках проекта, отметили в пресс-службе, удалось создать единое средство для коммуникации общественных наблюдателей, членов участковых и территориальных избирательных комиссий (УИК) и Леноблизбиркома, организовать мгновенную обратную связь и мониторинг событий на всех избирательных участках в онлайн-режиме, а также фиксировать информацию с использованием технологии распределенных реестров.

Кроме того, решение позволило проводить мониторинг статуса и геолокации наблюдателей, мониторинг активности избирателей и фиксацию выданных бюллетеней для определения явки на выборы. Система также позволяла оперативного информировать граждан о процессе голосования, в том числе через социальные сети.

Результат тестирования

"Всего в системе авторизовались более 80 руководителей УИК и около 40 наблюдателей, а во время голосования в адрес ТИК и Леноблизбиркома поступило 20 обращений от наблюдателей - на все из них были даны своевременные ответы и разъяснения. Как отметили разработчики и первые пользователи, система "Элорис" отработала надежно и без технических сбоев", - приводит пресс-служба слова исполнительного директора Центра компетенций НТИ на базе СПбГУ Евгения Пена.

Весной 2019 года Санкт-Петербургский государственный университет и избирательная комиссия Ленинградской области заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились вместе работать над цифровыми решениями для избирательного процесса в регионе, а также сотрудничать в сфере просветительской, информационной и исследовательской деятельности.

В Ленинградской области 8 сентября прошли выборы в органы местного самоуправления 177 муниципальных образований.

Центры компетенций

Центры компетенций НТИ - это подразделения, которые создаются на базе образовательных или научных организаций. Центры ведут исследовательскую и образовательную деятельность в консорциуме с ведущими технологическими компаниями в интересах развития "сквозных технологий". В числе этих технологий - большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей и другие. Всего создано 14 таких Центров. До 2021 года предусмотрено государственное финансирование Центров в размере 10,3 млрд рублей.

Оператором проекта Центров компетенций НТИ выступает РВК.