Эксперт: украинская делегация в Минске проигнорировала указания офиса Зеленского

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Украинская делегация на переговорах контактной группы в Минске проигнорировала указания офиса президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил близкий к переговорному процессу директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Украинская сторона в Минске отказалась подписать согласованный текст "формулы Штайнмайера", который направили специальным письмом в контактную группу политсоветники лидеров глав государств "нормандской четверки", в том числе помощник президента Андрей Ермак, представляющий Украину", - написал эксперт в своем телеграм-канале.

"Журналисты спрашивают: почему Леонид Кучма (глава украинской делегации в Мипнске - прим.ТАСС) против "формулы Штайнмайера", а Вадим Пристайко (глава МИД Украины - прим. ТАСС) заявил, что ее согласовал? - продолжил Чеснкаов. - Нет ничего удивительного в таких разнонаправленных сигналах от украинских официальных лиц. Старая игра в злого и доброго партнера по переговорам".

Ранее сегодня стало известно, что на очередной встрече контактной группы в Минске, на которой предполагалось, по сути, парафировать текст "формулы Штайнмайера", украинская делегация отказалась ставить свою подпись. Практически одновременно министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выступая в парламенте, заявил, что дал свое согласие на это.

"Мы договорились о "формуле Штайнмайера" на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие, - сказал он в среду. - Советники договорились о конкретном тексте. Написано абсолютно четко: закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ о том, что выборы состоялись в полном соответствии с высокими стандартами организации".

Согласно минским соглашениям, в рамках мирного урегулирования отдельным районам Донецкой и Луганской областей должен быть предоставлен особый статус. Однако, стороны конфликта по-разному трактуют условия его предоставления. В конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером был предложен компромиссный вариант, который получил название "формулы Штайнмайера".