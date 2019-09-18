Нынешний глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий переизбран на новый срок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. Депутаты городской думы Таганрога (Ростовская область) в среду приняли решение назначить главой администрации города Андрея Лисицкого. Об этом ТАСС сообщили в горадминистрации.

"Главой администрации Таганрога назначен Андрей Лисицкий", - сказал собеседник агентства. Как уточнили в администрации, 19 из 23 депутатов проголосовали за кандидатуру действующего главы администрации.

Лисицкий занимает этот пост с 2016 года.

В администрации добавили, что на должность председателя городской думы - главы города Таганрога назначена Инна Титаренко, ее кандидатуру на этот пост предложила партия "Единая Россия". Титаренко также занимает этот пост с 2016 года.