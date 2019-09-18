Полное обновление руководства муниципалитетов Крыма пройдет впервые в составе России

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Масштабное обновление власти в районах и городах Крыма пройдет впервые после воссоединения полуострова с Россией. Оно позволит увеличить эффективность работы команд управленцев на местах, считает депутат Госдумы Константин Бахарев.

В среду глава республики Сергей Аксенов на своей странице в "Фейсбуке" сообщил, что в Крыму все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что "такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах. В Крыму - 11 городов, четыре городских поселения и 14 районов.

"Раньше такого не делалось. Именно с этим желанием повысить эффективность работы связано. Логично, что прошли выборы, и идет перезагрузка, обновление команды", - сказал депутат ТАСС в среду.

Он уточнил, что в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, все органы власти были выбраны или назначены заново - и это было исключительной ситуацией. Смены исполнительной власти в муниципалитетах в связи с выборами советов и республиканского парламента в регионе не происходило никогда.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание.