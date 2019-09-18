Госдума рассмотрит вопрос о назначении четырех аудиторов Счетной палаты

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг рассмотрит вопрос о назначении четырех аудиторов Счетной палаты, кандидатуры которых ранее были предложены думскими фракциями, а также ратифицирует конвенцию о статусе Каспийского моря.

Согласно принятым весной 2013 года поправкам в законодательство о Счетной палате, ее председатель и шесть аудиторов назначаются Госдумой, а его заместитель и еще шесть аудиторов - Советом Федерации по представлению президента страны. Кандидатуры для назначения на должность председателя и его заместителя, а также аудиторов вносятся президенту советами Госдумы или Совфеда.

Как напомнил журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, по предложению фракций Совет Думы сформировал список из четырех кандидатур, которые были направлены президенту РФ Владимиру Путину. "Президент рассмотрел эти кандидатуры, согласился с мнением фракций, с мнением Совета Госдумы и внес именно эти четыре кандидатуры для рассмотрения", - сказал он.

На посты аудиторов фракциями были предложены Валерий Богомолов (от "Единой России"), Андрей Перчян (от "Справедливой России"), Данил Шилков (от ЛДПР) и Сергей Штогрин (от КПРФ).

Процедура рассмотрения

К обсуждению данного вопроса нижняя палата парламента приступит сразу после утренних выступлений депутатов от лица своих фракций. Представит кандидатуры полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх. Затем с докладом выступит глава профильного комитета палаты по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, после чего депутаты смогут задать вопросы кандидатам. "Мы не регламентируем количество вопросов к тому или иному кандидату", - отметил Мельников, уточнив, что на вопросы и ответы отводится не более 35 минут.

Затем выступят представители фракций, после чего по каждой кандидатуре состоится отдельное голосование. В заседании также примет участие глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Международный блок

Кроме этого, в повестку заседания Госдумы внесен вопрос о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанной в казахстанском Актау 12 августа 2018 года. Она, в частности, содержит положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон.