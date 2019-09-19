Губернатор Забайкалья отправил в отставку краевое правительство

ЧИТА, 19 сентября. /ТАСС/. Александр Осипов, вступивший в должность губернатора Забайкальского края, отправил в отставку действующее краевое правительство, сообщила пресс-служба главы региона.

"Александр Осипов подписал распоряжение "О сложении полномочий правительством Забайкальского края". <...> В соответствии со статьей 45 устава Забайкальского края, правительство сложило полномочия перед вновь вступившим в должность губернатором", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что до назначения нового регионального кабинета министров его действующие члены будут работать в статусе исполняющих обязанности.

Отвечая на вопрос ТАСС, Осипов выразил надежду на то, что в новом составе краевого правительства "будут новые лица".