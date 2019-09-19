В ГД внесли законопроект о повышении штрафов за невыполнение законных требований депутата

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Депутат от КПРФ Алексей Куринный внес в Госдуму законопроект, предлагающий повысить до 5-10 тыс. рублей штрафы за невыполнение чиновниками законных требований депутатов Госдумы или членов Совфеда, а также за несвоевременное предоставление им запрошенной информации. Документ размещен в четверг в электронной базе данных палаты.

"Невыполнение должностным лицом государственного органа, органа местного самоуправления, организации или общественного объединения законных требований члена Совета Федерации или депутата Государственной думы либо создание препятствий в осуществлении их деятельности влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет", - говорится в тексте законопроекта. Сейчас соответствующая статья 17.1 КоАП предусматривает штрафы лишь от 2 до 3 тыс. рублей.

Одновременно предлагается увеличить штрафы за "несоблюдение должностным лицом установленных сроков предоставления информации (документов, материалов, ответов на обращения) члену Совета Федерации или депутату Государственной думы" с нынешних 1-2 тыс. рублей до 5-10 тыс. рублей.

Как отмечает Куринный в пояснительной записке, сегодня нередки случаи, когда права депутатов Госдумы "грубо нарушаются соответствующими должностными лицами": речь идет о недопуске на территорию организации, непредоставлении запрашиваемых документов, отказе в первоочередном приеме должностными лицами. "В этой связи предлагается ужесточить меры ответственности по статье 17.1 КоАП, которая до настоящего времени практически не применяется", - поясняет депутат.