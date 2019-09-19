Вступивший в должность главы Башкирии Хабиров подпишет указ о стратегии развития региона

УФА, 19 сентября. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров, вступивший в должность в четверг, первым делом подпишет указ о стратегических направлениях социально-экономического развития республики до 2025 года. Стратегия станет продолжением майских указов президента РФ, сообщил он на церемонии инаугурации в доме Госсобрания региона.

"Сегодня первое, что я сделаю после официального вступления в должность главы Республики Башкортостан, - подпишу указ о стратегических направлениях социально-экономического развития республики до 2025 года. Мы ставим себе амбициозную задачу, за эти годы республика должна войти в число регионов-лидеров по пяти направлениям - человеческого потенциала, комфортной среде для жизни, экономическому росту, инвестициям и инфраструктуре", - сказал Хабиров.

Документ также направлен на увеличение численности жителей Башкирии, которая ежегодно снижается, за счет доступности медпомощи на селе, привлечения кадров в здравоохранение. "Мы построим такие масштабные объекты, как республиканский кардиологический центр, центр детской онкологии и гематологии, хоспис для взрослых и детей", - добавил Хабиров.

Глава Башкирии также анонсировал строительство социальных и спортивных объектов, домов культуры, этноцентра и открытие историко-культурных центров за пределами региона.

Радий Хабиров одержал победу на выборах руководителя региона 8 сентября, набрав 82,02% голосов избирателей.