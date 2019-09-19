Эксперт: назначением О'Брайена Трамп понизил роль советника по нацбезопасности

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, назначив Роберта О'Брайена на пост советника по национальной безопасности, перевел эту должности в разряд технических, чтобы самому беспрепятственно реализовывать свой внешнеполитический курс. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

"Трамп четко, просто открытым текстом дал понять, что ему нужен исполнитель. Ему нужен не "советник" по национальной безопасности, а именно "помощник", который будет осуществлять административно-техническую роль, который будет выполнять те решения и продвигать те идеи, которые высказывает лично американский президент", - отметил эксперт.

Он пояснил, что занимавший этот пост ранее Джон Болтон был отправлен в отставку именно потому, что пытался продвигать свое видение американской внешней политики. "Поэтому назначение О'Брайена говорит о том, что американская внешняя политика будет становиться еще более "трампистской" и личный фактор Трампа будет играть гораздо большую роль, чем это было до того", - добавил Суслов.

Комментируя влияние назначения О'Брайена на баланс сил внутри администрации американского президента, он указал, что в результате вырастет роль госсекретаря Майкла Помпео. Он избавится от конкуренции со стороны советника президента по национальной безопасности, как это было при Болтоне, поскольку О'Брайен "не является политическим тяжеловесом".

Внутренняя политика остается впереди

Суслов также отметил, что назначение О'Брайена, который был выбран из длинного списка лояльных кандидатов, ничуть не хуже подходивших на роль технического исполнителя, - это еще и политический шаг, направленный на укрепление доверия американских избирателей к Трампу. Новый советник по национальной безопасности ранее занимал должность спецпосланника президента США по вопросам освобождения заложников, а эта проблематика серьезно беспокоит граждан страны.

"Рядового американского избирателя мало интересует распространение американской демократии во всем мире, а вот возвращение американских граждан, взятых в плен, крайне важно. Трамп защищает именно такие интересы и именно таких людей он назначает на ключевые позиции, - подчеркнул аналитик. - Это значит, что внутриполитические соображения, стремление Трампа понравиться и укрепить свои позиции среди республиканского электората оказывает определяющее воздействие на американскую внешнюю политику".

Возможность сближения с Москвой

Как обратил внимание эксперт, американский президент, который теперь получит практически неограниченные возможности в формировании внешней политики США, попытается наконец-то снизить напряжение в российско-американских отношениях.

"Трамп не случайно выдвинул инициативу пригласить [президента РФ Владимира] Путина на следующий саммит "семерки" в Вашингтоне. Президент США видит большую опасность в дальнейшей интенсификации российско-китайского взаимодействия, в том числе в военной сфере", - продолжил Суслов.

По мнению аналитика, американский лидер, насколько это возможно, хотел бы перетянуть РФ на сторону Запада в противостоянии с Китаем. "Поэтому в ближайшее время он не будет усиливать антироссийскую политику, а, напротив, будет поддерживать интенсификацию контактов с Россией. В краткосрочной перспективе я вижу некоторое "окно возможностей" для определенного улучшения российско-американских отношений", - продолжил он.

Помимо этого, в числе первоочередных задач американского лидера - предотвращение вооруженного конфликта с Ираном и вывод американских войск из Афганистана, указал Суслов. По его мнению, миролюбивая политика должна добавить Трампу очков на предстоящих в 2020 году выборах президента США.

"Ему очень важно не втянуться в войну с Ираном в преддверии выборов. Не случайно Трамп минимизировал реальное применение силы в отношении Ирана после кризиса с саудовскими нефтеперерабатывающими заводами и дал понять, что он будет действовать с помощью санкций, а не военной силы, - констатировал аналитик. - Также Трампу в преддверии выборов важно вывести американские войска из Афганистана. Он совершенно очевидно хочет войти в историю как президент, который закончил самую длинную войну в истории США".