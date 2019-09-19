Глава Петербурга внес на согласование заксобрания прежний состав вице-губернаторов

Полномочия прежнего городского правительства автоматически прекратились со вступлением губернатора в должность после победы на выборах.

"Александр Беглов в соответствии со статьями 4 и 5 закона Санкт-Петербурга "О правительстве Санкт-Петербурга" внес в законодательное собрание Санкт-Петербурга кандидатуры вице-губернаторов", - говорится в сообщении.

Глава города предложил парламентариям согласовать назначение на должность вице-губернатора - руководителя администрации Петербурга кандидатуру Любови Совершаевой. В качестве вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов инвестиционной политики и транспорта, а также за обеспечение организационных и иных мер в интересах развития Арктической зоны РФ, губернатор предложил кандидатуру Эдуарда Батанова. Вице-губернатором, ответственным за решение вопросов городского хозяйства, жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, предлагается назначить Эдуарда Батанова.

Кандидатуру Евгения Елина губернатор предлагает согласовать в качестве вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов экономического развития и стратегического планирования города, а Владимира Кириллова - как вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов общего и среднего профессионального образования, культуры, спорта, охраны окружающей среды, а также вопросов, связанных с укреплением законности, правопорядка и безопасности. Владимира Княгинина предлагается согласовать в качестве вице-губернатора, который будет курировать сферу профессионального образования и научной политики города, а также взаимодействия исполнительных органов госвласти Петербурга с федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ.

Николая Линченко губернатор предлагает согласовать на должность вице-губернатора, курирующего вопросы капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры и градостроительства, а Олега Маркова - на должность вице-губернатора, курирующего сферу внешних связей Петербурга. Кандидатуру Анны Митяниной глава города предлагает в качестве вице-губернатора, отвечающего за сферу социальной и демографической политики города, а Максима Шаскольского - в качестве вице-губернатора, который будет отвечать за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования.