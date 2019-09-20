Челябинский губернатор делегировал на пост сенатора регионального омбудсмена Павлову

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Вступивший в пятницу в должность губернатора Челябинской области Алексей Текслер определился с кандидатурой сенатора от исполнительной власти. Им станет уполномоченная по правам человека в регионе Маргарита Павлова, написал Текслер в своем официальном аккаунте в Instagram.

В июле сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении полномочий и была впоследствии назначена на пост первого замгубернатора региона. Место сенатора оставалось вакантным.

"Определился с кандидатурой сенатора, им станет Маргарита Николаевна Павлова. Вы ее хорошо знаете много лет, она помогает южноуральцам, как взрослым, так и детям. Не сомневаюсь, что Маргарита Николаевна достойно представит интересы области и ее жителей в Совете Федерации", - написал Текслер.

Пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь сообщил журналистам, что Текслер делегировал Павлову на должность сенатор.

Павлова родилась 22 января 1979 года в селе Кичигино Увельского района Челябинской области. Работала ведущей и корреспондентом телевизионных программ, 23 декабря 2010 года назначена уполномоченным по правам человека в Челябинской области.

Самовыдвиженец Алексей Текслер победил на выборах губернатора Челябинской области в единый день голосования 8 сентября, набрав 69,31% голосов. 20 сентября состоялась торжественная церемония его инаугурации. Текслер, ранее занимавший пост первого замминистра энергетики РФ, 19 марта был назначен президентом РФ врио губернатора Челябинской области. Он был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, созданного на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.