Аксенов: разделение должностей главы и премьера Крыма если и будет, то номинальное

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Разделение должностей главы Крыма и премьер-министра республики, если таковое произойдет, будет номинальным и не повлечет перестройки системы управления регионом, сообщил журналистам руководитель региона Сергей Аксенов.

"Я могу сказать по разделению, что не изучал ситуацию. Все эти изменения носят абсолютно декоративный характер, даже если примем такое решение", - сказал Аксенов.

Он отметил, что разделение должностей не приведет к увеличению численности штата и не потребует перестройки системы управления регионов. Произойдет "просто разделение представительских функций". Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявлял, что должности главы республики и председателя регионального правительства могут разделить для более эффективного управления.

В настоящее время должность главы республики и главы правительства объединены, пост главы Республики Крым - председателя Совета Министров с 2014 года занимает Сергей Аксенов.