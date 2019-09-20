Глав всех муниципалитетов Крыма изберут до 1 ноября

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Глав всех муниципалитетов Крыма, которые 18 сентября сложили свои полномочия, изберут по конкурсам до 1 ноября. Об этом сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"До 1 ноября все вопросы будут завершены. Никаких провалов там не будет, процедуры все просчитаны. Председатели советов все будут избраны на следующей неделе. Сессии назначены с понедельника [23 сентября] в городе Симферополе и так далее. Достаточно быстро все будет", - сказал Аксенов.

Он отметил, что партийная принадлежность не будет влиять на назначение на должности муниципальных глав. "Только профессионализм, результативность, только честность - больше ничего", - добавил глава региона.

Аксенов 18 сентября сообщил, что в Крыму все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды. В Крыму 11 городов, четыре городских поселения и 14 районов.