Песков заявил, что визит Мадуро в Россию ожидается "достаточно скоро"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию ожидается в ближайшей перспективе.

"Визит, действительно, готовится, и он будет уже достаточно скоро. О точных датах мы объявим", - сказал Песков журналистам.

Как отмечал ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, обсуждавший подготовку визита венесуэльского лидера во время поездки в Каракас в июле, "встреча на высшем уровне, несомненно, придаст импульс продвижению на всех направлениях, в том числе в сфере договорно-правовой базы". По его словам, прорабатывается ряд соглашений.