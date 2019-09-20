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Песков заявил, что визит Мадуро в Россию ожидается "достаточно скоро"

Точные даты визита будут объявлены позднее, рассказал пресс-секретарь российского президента

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию ожидается в ближайшей перспективе.

"Визит, действительно, готовится, и он будет уже достаточно скоро. О точных датах мы объявим", - сказал Песков журналистам.

Как отмечал ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, обсуждавший подготовку визита венесуэльского лидера во время поездки в Каракас в июле, "встреча на высшем уровне, несомненно, придаст импульс продвижению на всех направлениях, в том числе в сфере договорно-правовой базы". По его словам, прорабатывается ряд соглашений.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичРябков, Сергей Алексеевич
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