Эксперт оценил итоги выборов в Кнессет

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Расстановка политических сил в Израиле после выборов в Кнессет не вселяет надежду на скорое урегулирование палестино-израильского конфликта. Такое мнение выразил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко на презентации в ТАСС доклада по итогам выборов в законодательный орган Израиля.

"Никаких изменений, по сути, во власти в Израиле не произошло, - отметил он. - Не стоит ждать, что жесткая, даже радикальная позиция премьер-министра Израиля и лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху в отношении палестинской проблемы вдруг изменится. Поэтому нормализации конфликта в обозримом будущем точно не будет. Более того, Нетаньяху сейчас заявляет, что новая коалиция должна быть исключительно сионистской, с праворелигиозными партиями, ни в коем случае не с проарабскими, так что никакие парламентские перестановки существенно ситуацию не изменят".

В то же время, по мнению Бондаренко, в отдаленной перспективе возможно несущественное улучшение отношений между Израилем и другими арабскими странами, если новую правящую коалицию возглавит блок центристских партий "Кахоль-Лаван". "Политика в Израиле развивается по принципу маятника, и когда маятник качнется, можно ожидать изменений в лучшую сторону на арабском направлении. Израиль может попытаться выстроить с арабскими странами партнерские отношения. Пусть они будут очень сложные, но партнерские", - считает эксперт.

По последним данным, после подсчета 97% голосов "Кахоль-Лаван" лидирует, получая в Кнессете 33 места из 120, партия "Ликуд" - 31. Блок правых партий, на которые планирует опереться Нетаньяху для создания коалиции, может рассчитывать на 55 мест в парламенте, а центристские и левые партии во главе с "Кахоль-Лаван" - 57 мест, отмечает газета Haaretz. При этом для формирования устойчивой коалиции необходимо получить 61 из 120 депутатских мандатов в Кнессете 22-го созыва.

После предыдущих выборов 9 апреля Нетаньяху не смог в отведенный ему законом 42-дневный срок договориться о создании коалиции, которая контролировала бы необходимое большинство в парламенте. В результате глава правительства инициировал и провел через Кнессет в конце мая закон о самороспуске высшего законодательного органа ровно через месяц после присяги депутатов. Тогда же первые в истории Израиля повторные выборы были назначены на 17 сентября.