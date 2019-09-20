Депутат просит Генпрокуратуру оценить материалы DW на предмет вмешательства в дела России

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Адальби Шхагошев на прошедшем в пятницу заседании комиссии попросил Генпрокуратуру в кратчайшие сроки дать оценку представленным им доказательствам попыток телерадиокомпании Deutsche Welle повлиять на внутренние дела РФ.

"Я обратился к Генпрокуратуре с просьбой в течение очень короткого времени, как можно быстрее, дать оценку тем доказательствам, которые реально говорят о политическом вмешательстве Deutsche Welle во внутренние дела РФ", - сказал Шхагошев в беседе с корреспондентом ТАСС. По его словам, речь идет не только об освещении московских несанкционированных митингов в конце июля - начале августа, но и о публикациях 2009 года, в которых предлагается создать организационные структуры с участием США и стран ЕС для наведения порядка на Северном Кавказе.

По словам депутата, если телерадиокомпания не предоставит объяснений к следующему заседанию комиссии, намеченному на 27 сентября, то это станет поводом для обращения в Генпрокуратуру о возбуждении административного дела.

"К МИД я буду обращаться с просьбой временно приостановить аккредитацию их представительства для того, чтобы они все-таки нам сказали: они также собираются продолжать работать у нас, они собираются вернуться добровольно в законодательное поле или нет?" - резюмировал Шхагошев.