МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу убежден, что Россия и Украина будут жить в мире и добрососедстве.

"Украинцы - братский народ <...> И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет", - сказал Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец", опубликованном в воскресенье на сайте издания.

Он рассказал, что его родственники по линии мамы - с Украины, там же похоронен дед, а сам Шойгу был там крещен.

Говоря об угрозах украинских радикальных политиков "въехать в Москву на танковой броне", министр обороны выразил надежду, что "у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету". "Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше", - добавил он.