В Нур-Султане пройдет IV Совещание спикеров парламентов стран Евразии

НУР-СУЛТАН, 23 сентября. /ТАСС/. IV Совещание спикеров парламентов стран Евразии, участие в котором примет руководство высших законодательных органов около 60 стран, пройдет в столице Казахстана Нур-Султане. Россию будет представлять председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

На понедельник в основном запланированы двусторонние встречи. Володин, в частности, обменяется мнениями с председателем Мажилиса (нижней палаты) парламента Республики Казахстан Нурланом Нигматулиным, председателем Государственного собрания Венгрии Ласло Кевером и спикером Национальной ассамблеи (нижней палаты) федерального парламента Пакистана Асадом Кайсаром. Кроме того, ожидается встреча с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Володин прибыл в Нур-Султан в воскресенье вечером, в аэропорту его встретил Нигматулин, состоялась их краткая беседа.

Само совещание откроется во вторник, оно будет проходить во Дворце независимости. Тема совещания заявлена как "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство". Как отметили ранее в пресс-службе Госдумы, число участников растет с каждым годом: если на первое заседание в 2016 году собрались представители 18 стран, то в совещании в этом году на уровне спикеров и вице-спикеров участвует руководство парламентов около 60 стран, в том числе государств Западной Европы, включая Францию и Испанию. На совещание также приедут представители 13 международных парламентских организаций.

Вести совещание будут спикеры парламентов России, Республики Корея и Казахстана. Помимо открытия и закрытия совещания, на вторник запланированы три пленарных заседания.

Инициаторами такого формата парламентского диалога выступили спикеры парламентов России и Республики Корея. Первое Совещание спикеров парламентов стран Евразии состоялось 19-20 апреля 2016 года в Москве. Вторая встреча прошла в конце июня 2017 года в Сеуле, а третья - 8-11 октября 2018 года в турецкой Анталье.