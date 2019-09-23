Нарышкин увидел первые признаки улучшения отношений между Россией и Украиной

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Глава Службы внешней разведки (СФР) России Сергей Нарышкин считает, что в отношениях Москвы и Киева прослеживаются небольшие признаки улучшения, однако многое зависит от украинских властей. Об этом он заявил в понедельник по итогам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

"Какие-то, может быть, первые признаки обнаруживаются, но многое зависит от готовности и способности новой киевской власти действовать решительно, преодолевать сопротивление так называемой партии войны. Мы понимаем, что для новой власти это сделать довольно тяжело", - сказал он.

Нарышкин отметил, что негативную и деструктивную роль также играют "политические партнеры на другом берегу Атлантического океана". "Тем не менее такой сдержанный оптимизм может иметь место. Очень сдержанный", - заключил он.