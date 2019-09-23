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Трое осужденных за коррупционные преступления исключены из "Единой России" в Саратове

Их признали виновными в злоупотреблении полномочиями, получении взятки и организации незаконной миграции

САРАТОВ, 23 сентября. /ТАСС/. Бывший глава управления Росприроднадзора по Саратовской области Андрей Андрющенко, бывший гендиректор МУПП "Саратовгорэлектротранс" Константин Касьянов и экс-глава участковой избирательной комиссии в Озинском районе региона Айгуль Кенжебаева, осужденные за совершение различных преступлений, исключены из "Единой России", сообщили в пресс-службе партии.

"Президиум [саратовского регионального политсовета "Единой России"] поддержал решение об исключении из партии Константина Касьянова, признанного виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, а также Андрея Андрющенко, признанного виновным в получении взятки. Кроме того, утверждено решение об исключении Айгуль Кенжебаевой, осужденной за организацию незаконной миграции", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

"Люди, нарушившие закон, не могут продолжать оставаться в нашей партии. Это требование устава относится ко всем без исключения партийцам. Тому, кто своими действиями или бездействием дискредитирует "Единую Россию", не по пути с нами", - цитирует пресс-служба секретаря регионального отделения партии Николая Панкова.

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РоссияСаратовская область
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