Комитет СФ 24 сентября обсудит поступившее представление на Лебедева на пост главы ВС РФ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Представление на назначение Вячеслава Лебедева главой Верховного суда РФ на новый срок поступило в Совет Федерации, профильный комитет обсудит его кандидатуру во вторник, вопрос о назначении будет вынесен на пленарное заседание 25 сентября. Об этом ТАСС сообщил в понедельник глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Представление президента о назначении Вячеслава Лебедева главой Верховного суда РФ поступило в Совет Федерации. Завтра [во вторник] комитет рассмотрит этот вопрос", - сказал Клишас.

По его словам, сенаторы поддерживают кандидатуру Лебедева. Глава комитета сообщил, что, как ожидается, вопрос о назначении на должность председателя Верховного Суда РФ будет вынесен на пленарное заседание 25 сентября.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ 17 сентября рекомендовала назначить Вячеслава Лебедева главой Верховного суда РФ на новый срок. Во время рассмотрения его кандидатуры Лебедев рассказал, что одной из задач для Верховного суда России является налаживание работы новых окружных кассационных и апелляционных судов. По его словам, необходимо, чтобы "они заработали абсолютно свободно, объективно, не устраивая соревнований".

Он опроверг высказанный в прессе тезис о том, что новые суды создали для того, чтобы ограничить роль областных судов или их председателей. По его словам, никто не ставил задачу, чтобы поставить такой субъективный контроль. Лебедев считает, что окружные суды дадут больше гарантий правосудию: и объективности в рассмотрении дел, и гарантии независимости (с учетом экстерриториального принципа их работы).

В свою очередь Верховный суд будет оперативно анализировать информацию о работе новых судов и проблемах правоприменения в новых инстанциях. При этом Лебедев не исключил появления в дальнейшем "более совершенных форм работы кассационных и апелляционных окружных судов".

Разгрузка судей

В числе задач перед судебной системой Лебедев назвал максимальную оптимизацию процедуры рассмотрения дел. Он напомнил, что в 2018 году только в первой инстанции судами рассмотрено более 23 млн гражданских дел. При растущей судебной нагрузке постоянно увеличивать штатную численность судов - "это путь в никуда", считает он. Еще год назад Верховный суд внес в Госдуму пакет законодательных изменений в процессуальное законодательство для того, чтобы упростить процедуру рассмотрения дел и сэкономить время судей в условиях огромной нагрузки. Упрощение ряда процедур в суде, заметил Лебедев, даст судьям возможность более внимательно изучать более сложные дела, где законодательно еще не до конца определены нормы. Он уверен, что "время настало чтобы оптимизировать процедуру рассмотрения дел".

Декриминализация

Также Верховный суд вместе с судейским корпусом намерен продолжить работу по гуманизации уголовного законодательства.

Лебедев отметил, что по-прежнему 50% всех уголовных дел, которые поступают в суды, относятся к преступлениям небольшой тяжести, позиция ВС состоит в том, что лицам, которые впервые совершили преступления небольшой тяжести, государство обязано дать шанс - "не подвергать их уголовному преследованию, чтобы искусственно не создавать криминализацию нашего населения". Он напомнил, что по инициативе Верховного суда часть преступлений небольшой тяжести уже была переведена в разряд административных правонарушений и высшая судебная инстанция продолжит работу в этом направлении.

Лебедев привел данные о том, что на 1 января 1999 года в местах лишения свободы в РФ находились 1,066 млн человек. За 20 лет пленум Верховного суда принял 13 постановлений по вопросам назначения наказаний и внес ряд законодательных инициатив. В итоге на 1 сентября этого года в местах лишения свободы отбывало наказание уже лишь 537 тыс. человек. Лебедев уверен, что если новые инициативы судейского корпуса будут реализованы (например, введено понятие "уголовного проступка", за который вместо уголовного наказания назначается судебный штраф), снижение судимости граждан будет необратимым и приведет к сокращению количества колоний и СИЗО.

О судебной системе

Отвечая на вопрос о задачах, стоящих перед судебной системой, Лебедев отметил, что "судебная система работает на то, чтобы в стране была стабильность, основанная на законе, на уважении закона". Он напомнил, что появилась даже возможность обжаловать в суде закон, который не соответствует Конституции и международным нормам и создана административная юстиция для рассмотрения споров граждан с государством или должностными лицами. Административная юстиция, по его словам, "за последние годы набрала потенциал - это уже сотни тысяч дел, причем большинство из них решаются в пользу тех, кто обратился с такими жалобами - граждан, организаций, объединений, бизнеса".

В свою очередь задача Верховного суда - обеспечить единообразие судебной практики, заметил Лебедев.

Одним из главных достижений судебной реформы в России он считает укрепление гарантий независимости деятельности судов. По его мнению, лучше российской модели "в мире нигде нет и она самая эффективная". Кроме того, по статистике Совета Европы, Россия находится на первом месте по соблюдению разумных сроков рассмотрения дел.

Председатель ВС

76-летний Лебедев возглавляет Верховный суд России с июля 1989 года, после чего вновь назначался на эту должность пять раз, последний раз в 2014 году на должность председателя уже объединенного Верховного суда, в состав которого вошел бывший Высший Арбитражный суд. Вячеслав Лебедев - 13-й председатель Верховного суда РФ. Высший судебный орган впервые появился в России в 1923 году.

В новость были внесены изменения (22:15 мск) - добавлены подробности.