Мэром Назрани назначен бывший кандидат на пост главы Ингушетии

МАГАС, 24 сентября. /ТАСС/. Главой администрации самого крупного города в Ингушетии Назрани назначен Урусхан Евлоев, который в разные годы трижды становился кандидатом на пост главы региона. В должности мэра он утвержден путем голосования депутатов, сказали ТАСС в горсовете.

"Мы провели голосование, и за Урусхана Евлоева на пост главы администрации города проголосовали 19 депутатов, тогда как в голосовании участвовали 25 депутатов", - сказали в горсовете.

Евлоев является председателем регионального отделения партии "Справедливая Россия". Его кандидатура трижды, в 2013, 2018 и 2019 годах, вносилась в Народное собрание региона на должность главы региона.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Назрани Алихан Тумгоев покинул свой пост в связи с истечением срока полномочий. Также свои посты оставили главы Малгобека и Магаса.