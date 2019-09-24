Профильные комитеты Совфеда рекомендовали палате назначить Шишкина замгенпрокурора России

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности рекомендовали палате назначить государственного советника юстиции 2-го класса Николая Шишкина на должность заместителя генерального прокурора РФ. Соответствующее решение принято во вторник на совместном заседании двух комитетов СФ по итогам предварительного обсуждения этой кандидатуры. Окончательное решение, как ожидается, будет принято на пленарном заседании Совфеда 25 сентября.

В настоящее время Шишкин является прокурором Воронежской области. Согласно информации, размещенной на сайте региональной прокуратуры, он работает в этой должности с июля 2006 года, а до этого был главным судебным приставом области, руководил региональным управлением Федеральной службы судебных приставов. Шишкин является кандидатом юридических наук и имеет звание заслуженного юриста РФ. Награжден нагрудными знаками "Почетный работник прокуратуры РФ", "За безупречную службу", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью "Ветеран прокуратуры", орденом Почета.

Согласно Конституции РФ, назначение и освобождение от должности генпрокурора и его заместителей относится к компетенции Совета Федерации.