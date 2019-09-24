Справороссы удивлены, что РФ присоединилась к Парижскому соглашению не через ратификацию

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия" в Госдуме выразила недоумение присоединением РФ к Парижскому соглашению по климату не через процедуру ратификации и намерена изучить юридические аспекты этого шага. Об этом во вторник заявил журналистам лидер фракции Сергей Миронов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник объявил о подписании постановления правительства, связанного с принятием Россией Парижского соглашения по климату. Как отмечается на сайте кабмина, Парижское соглашение не содержит предусмотренных российским законодательством оснований для ратификации, поэтому согласие России на обязательность для нее этого документа выражается в форме его принятия.

Однако, по мнению Миронова, соглашение должно было ратифицироваться, а "ратификация - это полномочие Федерального собрания: Государственной думы и Совета Федерации". "Мы будем внимательно изучать все юридические аспекты такого решения", - пообещал лидер справороссов.

Миронов считает, что ратификация документа вызвала бы ряд "неприятных вопросов" в парламенте, поскольку, по его мнению, соглашение является "троянским конем". "Мы энергодобывающая страна, страна с очень большим энергетическим запасом. Сами себе копаем яму, потому что нас начнут вручную зажимать, и будет страдать наша экономика", - высказал он опасение в связи с реализацией соглашения.

Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года. Цель, заявленная в документе, - не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2°С от доиндустриального уровня и сделать все возможное для удержания потепления в пределах 1,5°С.