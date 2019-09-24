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Политический кризис в Венесуэле
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Путин 25 сентября обсудит с Мадуро двусторонние и региональные вопросы

В рамках мероприятия предусмотрена встреча один на один, а также российско-венесуэльские переговоры в формате рабочего завтрака
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду, 25 сентября, встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом во вторник журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мадуро будет завтра с рабочим визитом у Путина, будет встреча один на один, потом последуют российско-венесуэльские переговоры в формате рабочего завтрака", - сказал Песков.

По его словам, на переговорах будут обсуждаться двусторонние отношения. "У нас есть партнерские проекты, реализация которых продолжается, и самые разные аспекты двустороннего сотрудничества будут обсуждаться", - сказал Песков, добавив, что подписания документов по итогам переговоров не планируется.

"Конечно же, [лидеры] обменяются мнениями и о региональных делах, прежде всего - иберо-американских делах, по теме прямого вмешательства в иберо-американские дела со стороны третьих стран и так далее", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее во вторник Мадуро сообщил, что, помимо встречи с Путиным, во время визита в Россию он встретится также с российскими предпринимателями. 

Теги
Мадуро, НиколасПутин, Владимир ВладимировичВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеПесков, Дмитрий Сергеевич
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