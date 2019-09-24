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Генассамблея ООН - 2019

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН

Выступление главы МИД РФ намечено на 27 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент ТАСС.

Борт с делегацией приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди в 14:15 по местному времени (21:15 мск). Как ожидается, уже во вторник российский министр примет участие во встрече в астанинском формате, организованной на полях Генассамблеи.

Выступление Лаврова на ГА ООН намечено на 27 сентября. На полях сессии он также проведет несколько десятков двухсторонних встреч с лидерами и главами внешнеполитических ведомств ряда стран, в том числе с госсекретарем США Майклом Помпео.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)Генассамблея ООН - 2019
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