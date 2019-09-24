Лавров проводит на полях ГА ООН встречу с главой МИД Саудовской Аравии

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эти минуты проводит встречу с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, передает корреспондент ТАСС.

Переговоры начались на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сразу после окончания министерской встречи в "астанинском формате" (Россия, Иран, Турция). Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран также открывает серию двусторонних встреч Лаврова в штаб-квартире ООН, которых у него будет несколько десятков.

Российский министр прибыл в Нью-Йорк буквально несколько часов назад. Его выступление в ООН намечено на 27 сентября.