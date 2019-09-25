Косачев связывает начало процедуры импичмента Трампа с предстоящими в 2020 году выборами

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сомневается в искренности демократов из Палаты представителей Конгресса, начавших процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Он считает, что исход ситуации будет зависеть от интересов противостоящих в преддверии выборов сторон.

"Импичмент, разумеется - внутреннее дело США. Пока не ясны ни основания, ни процедуры, ни перспективы. Есть основания полагать, что исход ситуации будет определяться не сутью вопроса, а интересами противостоящих сторон в контексте избирательной кампании в 2020 году. Что, разумеется, не прибавляет доверия искренности инициаторов импичмента", - сказал Косачев ТАСС в среду.

Решение о начале запуска процедуры импичмента было оглашено после завершения закрытого заседания всей фракции демократов в Палате представителей. На этом заседании рассматривался вопрос о наличии оснований для расследования в рамках процедуры импичмента после появления сведений о якобы имевших место попытках Трампа оказывать давление на [президента Украины Владимира] Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

С точки зрения политических оппонентов Трампа, он в июльском телефонном разговоре с Зеленским фактически намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование, связанное с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах.