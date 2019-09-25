Совфед изменил составы комитетов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил постановление об изменении составов комитетов после прихода в верхнюю палату парламента новых сенаторов, делегированных регионами по итогам единого дня голосования, а также переподтверждения полномочий отдельных представителей субъектов РФ.

Бывший статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, которого 12 сентября делегировал в Совет Федерации губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, был включен в состав комитета СФ по науке, образованию и культуре.

Возглавлявшая на протяжении пяти лет комиссию Мосгордумы по безопасности и делегированная 19 сентября этим законодательным органом Инна Святенко стала членом комитета СФ по социальной политике.

Бывший мэр Череповца (Вологодская область) Елена Авдеева вошла в состав комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель Забайкальского края Баир Жамсуев, занимавший должность зампредседателя комитета СФ по обороне и безопасности, стал членом этого же комитета. Кроме того, в своем комитете по бюджету и финансовым рынкам остался представитель Кабардино-Балкарии Мухарбий Ульбашев, который занимал позицию заместителя председателя. В комитете по науке, образованию и культуре осталась представитель Башкортостана Лилия Гумерова, которая до переподтверждения полномочий была первым зампредом этого комитета.

Бывший глава Елабужского района Татарстана Геннадий Емельянов вошел в состав комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от Ингушетии Мухарбек Барахоев стал членом комитета по регламенту и организации парламентской деятельности.