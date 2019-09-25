Депутат Шхагошев: ГД вряд ли будет всерьез рассматривать идею о запрете лотереи грин-карт

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Инициатива о запрете лотереи грин-карт США вряд ли будет всерьез рассматриваться Госдумой, поскольку является эмоциональной и непропорциональной реакцией на действия США. Об этом заявил в среду ТАСС первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия", член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Адальби Шхагошев.

С предложением о запрете розыгрыша грин-карт выступил зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия"), сообщила газета "Известия". По его мнению, такая мера могла бы стать ответом на отказ США своевременно выдать визы 10 членам российской делегации, в том числе главе комитета Совета Федерации по международным делам Константину Косачеву, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Это эмоциональная, но абсолютно не равновесная мера", - сказал Шхагошев. Он подчеркнул, что действия США были "вмешательством во внутренние дела РФ". "Это компетенция только России - как формировать список делегации. Это и вмешательство в дела ООН", - добавил политик, напомнив, что Россия очень серьезно готовилась к неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

"У меня вновь вопрос к "Яндексу", который выдает это как решение Думы, - продолжил первый замглавы думских единороссов. - Это абсолютно преждевременно". На его взгляд, одной из возможных ответных мер в отношении США мог бы стать "перенос места дислокации штаб-квартиры ООН".

В этом контексте Шхагошев напомнил, что "были примеры, когда ООН заседала не только в Нью-Йорке". "С учетом реального положения, которое РФ занимает в международной политике, ее авторитета на мировой арене, ее честной позиции, с которой она выступает на всех площадках, это могла бы быть и Москва", - полагает он. Отвечая на вопрос о реалистичности такого решения, депутат указал, что "всегда что-то происходит в первый раз". "Да, ООН с 1951 года размещена в Нью-Йорке, но уже на протяжении двух десятков лет говорится о серьезных проблемах, которые испытывает организация", - добавил он.

"Мы не хотим сейчас принимать отдельные решения, как это представлено сейчас в топе новостей "Яндекса". Я не думаю, что это будет рассматриваться сейчас всерьез", - повторил первый замглавы парламентского большинства. "Ситуация слишком серьезная, решения, которые приняли США, слишком серьезные, они требуют комплексного подхода", - заключил он.