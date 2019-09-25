Совет Думы утвердил состав думской части российской делегации на осенней сессии ПАСЕ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Совет Думы на заседании в среду утвердил состав думской части делегации РФ для поездки в Страсбург на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая будет проходить с 30 сентября по 4 октября. Об этом сообщил ТАСС в среду глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, вошедший в делегацию.

"Список утвержден", - сказал он.

Согласно списку (есть в распоряжении ТАСС), делегацию РФ возглавит вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В состав думской части делегации войдут вице-спикер палаты Игорь Лебедев, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, первый зампредседателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. В делегацию также включены зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Елена Серова, зампред комитета по международным делам Ирина Роднина, депутаты Владимир Блоцкий и Роман Романенко.

Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Выплата Москвой взноса в Совет Европы была заморожена в 2017 году.

26 июня участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. 29 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга страны по взносам в СЕ за 2017-2018 годы. После этого стало известно о выплате Москвой взноса в бюджет СЕ за 2019 год, а 4 сентября в организации сообщили, что выплаты по задолженности поступили почти в полном объеме.