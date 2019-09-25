Лавров: Зеленский сыграл решающую роль в том, что обмен удерживаемыми лицами состоялся

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся во многом благодаря роли украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в среду на сайте издания.

"На каком-то этапе на украинской стороне возникли проблемы - как не раз бывало, они попытались отойти от согласованных договоренностей по фамилиям. Однако эти трудности удалось преодолеть. Надо отдать должное президенту Украины Владимиру Зеленскому, - сказал Лавров. - Как я понимаю, он сыграл решающую роль в том, что обмен состоялся. На самом деле это чуть-чуть оздоровило отношения между Москвой и Киевом. Учитывая, что Россия активно участвует в нормандском формате, в работе Контактной группы по Украине, это может способствовать и созданию более благоприятной атмосферы по Донбассу".

Россия и Украина 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания Зелинского на пост украинского президента.