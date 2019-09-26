Главой Брянска впервые в истории города стала женщина

ТАСС, 26 сентября. /ТАСС/. Депутаты нового состава городского совета народных депутатов Брянска избрали главой города Марину Дбар, которая стала первой женщиной, возглавившей город, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе горсовета.

Ранее должность главы города занимал Александр Хлиманков, его полномочия прекратились одновременно с полномочиями предыдущего совета депутатов.

"Марина Валентиновна [Дбар] избрана главой города Брянска. Она, действительно, первая женщина, занявшая этот пост в Брянске", - сказал собеседник агентства.

Также на заседании депутаты рассмотрели вопросы о формировании рабочих групп и комиссий горсовета, утверждены заместители председателя совета, составы районных территориальных депутатских групп и их председатели.

Марина Дбар родилась в 1966 году, окончила ВЗФЭИ, Международную банковскую школу. Работала бухгалтером Володарского отделения Госбанка, Володарского отделения Промстройбанка, на рукводящих должностях в филиалах "Снежетьский" АКБ "Володакомбанк", АКБ "Электроника", ОАО "Юникорбанк", ОАО КБ "Стройкредит". С 2005 года - депутат Брянского городского совета народных депутатов. Член партии "Единая Россия".