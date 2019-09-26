Эксперт: инициатива президента России по РСМД призвана ослабить политическую напряженность

ОТТАВА, 26 сентября. /ТАСС/. Предложение президента России Владимира Путина ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД) призвано снизить напряженность между РФ и странами Запада. Такое мнение выразил корреспонденту ТАСС в четверг канадский военный эксперт, редактор и издатель специализированного журнала Esprit de corps Скотт Тейлор.

"Любое предложение по сокращению разрушительного вооружения и открытию конструктивного диалога должно стать первым шагом к снижению политической напряженности в Европе", - сказал он. При этом Тейлор выразил опасение, что "в нынешних [политических] условиях это предложение Владимира Путина не будет услышано".

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на источники, что Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением о введении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. По данным издания, российский лидер направил такие же послания целому ряду государств, не входящих в НАТО, например, Китаю. Кроме того, письмо получили, по информации газеты, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что послание Путина циркулярно направлено "в основные страны Европы, Азии и различные международные организации".

2 августа США вышли из ДРСМД. Президент России Владимир Путин 23 августа поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США 18 августа новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа.