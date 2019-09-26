Хасиков: бывший глава ДНР может стать антикризисным менеджером на посту врио мэра Элисты

ЭЛИСТА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил уверенность в том, что назначенный временно исполняющим обязанности главы администрации Элисты бывший руководитель Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Трапезников проявит навыки антикризисного менеджера для решения проблем города. Об этом он написал в четверг на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

В четверг на заседании Элистинского городского собрания был избран врио главы администрации Элисты. Им стал Дмитрий Трапезников, который ранее возглавлял ДНР. Дата конкурса на должность главы администрации будет объявлена позже.

"Многие проблемы не решались годами, и, чтобы сдвинуть их с места, необходимы нестандартные решения. Нужен настоящий антикризисный менеджер во главе города - с большим опытом работы, способный принимать быстрые, но при этом продуманные решения, умеющий работать в сложных и зачастую кризисных условиях. Уверен, что Дмитрий Трапезников подходит этим требованиям. Он уже вник в проблемы Элисты, участвовал в проведении экспертизы проблемных вопросов, <...> а его огромный опыт работы в крайне сложных условиях ДНР, несомненно, будет полезен", - написал Хасиков.

Власти республики намерены оказывать поддержку новому руководству Элисты, дано поручение в ближайшее время подготовить стратегию развития города, добавил он. "Впереди большая работа, требующая полной самоотдачи и концентрации. Итогом должны стать не абстрактные цифры, а конкретные зримые результаты - развитие системы водоснабжения, бесперебойная работа общественного транспорта, нормальные уличное освещение и инфраструктура ЖКХ, новые дороги, социальные и спортивные объекты, инвестиции в город", - отметил Хасиков.

Трапезников родился в Краснодаре, но в 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк. Окончил Донецкую государственную академию строительства и архитектуры. После провозглашения независимости ДНР в 2014 году занимал различные руководящие должности в республике. Был заместителем председателя Совета министров, а после гибели в результате теракта в августе 2018 года Александра Захарченко исполнял обязанности главы республики.