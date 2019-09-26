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Шерпа РФ в G20 заявила, что ее поездка на ГА ООН чуть не сорвалась из-за американской визы

Светлана Лукаш назвала ситуацию "беспредельным нарушением" международных норм

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Российский шерпа в G20 Светлана Лукаш заявила, что ее поездка на Генассамблею ООН чуть не сорвалась из-за задержки с выдачей американской визы.

"Это, конечно, беспредельное нарушение международных норм, что нашей делегации, которая ехала даже не по двусторонней линии, а в рамках международных событий в ООН, не дали визы, - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС об отказе в выдаче виз части делегации РФ на Генассамблее ООН. - Мне, к счастью, повезло, но мне также дали визу в самый последний момент".

"Это позволило мне выступить, но если бы задержали еще немного, я бы была солидарна с коллегами, которые остались", - добавила Лукаш.

Ранее 10 членов российской делегации, в том числе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогли вылететь в Нью-Йорк.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичСШАРоссияЛукаш, Светлана ВладимировнаГенассамблея ООН - 2019Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
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