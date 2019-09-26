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Россия готова содействовать странам Тихого океана в адаптации к изменениям климата

В МИД РФ отметили, что Москва настроена на развитие взаимодействия с партнерами из южнотихоокеанского субрегиона

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выразила готовность оказывать содействие странам Тихого океана в адаптации к климатическим изменениям. Об этом сообщается в четверг на сайте МИД РФ.

"Подтвержден настрой на наращивание практического взаимодействия между Россией и партнерами из южнотихоокеанского субрегиона на двусторонней и многосторонней основе, готовность России оказывать разноплановое содействие этим странам, в том числе в области адаптации и преодоления последствий изменения климата", - говорится в сообщении.

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Россия
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