Россия готова содействовать странам Тихого океана в адаптации к изменениям климата

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выразила готовность оказывать содействие странам Тихого океана в адаптации к климатическим изменениям. Об этом сообщается в четверг на сайте МИД РФ.

"Подтвержден настрой на наращивание практического взаимодействия между Россией и партнерами из южнотихоокеанского субрегиона на двусторонней и многосторонней основе, готовность России оказывать разноплановое содействие этим странам, в том числе в области адаптации и преодоления последствий изменения климата", - говорится в сообщении.