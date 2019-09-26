Посол РФ в США рассказал, как в ООН приняли российскую идею, выданную за британскую

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов поделился случаем из своей дипломатической практики, когда в рамках ООН удалось принять российское предложение, выдав его за британское. Об этом он рассказал в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Около 15 лет назад в рамках ООН мы обсуждали проблемы нераспространения ядерного оружия, - обратил внимание он. - У нас сложились доверительные отношения с британским послом. Пришла интересная идея, но я был твердо уверен, что если ее предложит российская сторона, то из-за отсутствия доверия между западными государствами и Россией она не пройдет".

"Мы встретились [с британским коллегой], попили кофе. Я рассказал существо проблемы, объяснил все как есть", - рассказал Антонов. По его словам, российская инициатива не вступала в противоречие с интересами Великобритании и США.

"Я ему заявил: "Проблема в том, что нет доверия между западными государствами и Россией, возьми ее себе, я тебе ее дарю", - поделился дипломат. - Он взял идею, представил ее, потом все аплодировали". "Таким образом были реализованы российские внешнеполитические задачи", - резюмировал Антонов.