Переизбранный губернатор Ставрополья вступил в должность на второй срок

СТАВРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Победивший на выборах главы Ставропольского края 43-летний Владимир Владимиров, переизбранный на второй срок, официально вступил в должность губернатора. Торжественная церемония проходит в пятницу во дворце культуры и спорта города Ставрополя, передает корреспондент ТАСС.

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ставропольского края уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав Ставропольского края и законы Ставропольского края, верно служить народу, защищать интересы населения Ставропольского края", - произнес Владимиров слова присяги.

Выборы губернатора Ставропольского края прошли в единый день голосования 8 сентября. Явка избирателей составила 66,86%, за кандидатуру Владимирова проголосовали 79,64% избирателей. Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% плюс один голос), принявших участие в голосовании.

Владимир Владимиров родился 14 октября 1975 года в городе Георгиевске Ставропольского края. В разные годы работал на различных должностях на предприятиях нефтегазодобывающего сектора в Иркутской области и Ямало-Ненецком автономном округе. В период с 2010 по 2013 годы занимал посты заместителя и первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Указом президента РФ Владимира Путина 27 сентября 2013 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ставропольского края, в сентябре 2014 года выбран губернатором края.