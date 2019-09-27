Постпред РФ: Вена и Женева могли бы принять перенесенные из Нью-Йорка мероприятия ООН

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Вена и Женева могли бы справиться с проведением заседаний Первого комитета ГА ООН и Комиссии по разоружению в случае переноса этих мероприятий из Нью-Йорка. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, отвечая на вопрос, какая страна подошла бы лучше всего для проведения заседаний в случае их переноса из США.

Постпред РФ напомнил, что временами органы ООН заседают не только в Нью-Йорке, но и в европейских центрах ООН - Женеве и Вене, где есть необходимые инфраструктура и помещения. "В Вене, скажем, проходит традиционно первая сессия подготовительного комитета очередной обзорной конференции ДНЯО [Договора о нераспространении ядерного оружия]. По составу участников это примерно то же самое, что и Первый комитет Генеральной Ассамблеи", - сказал он.

"Вена вполне с этой задачей могла бы справиться, как и Женева. В принципе, та обстановка вопроса, о которой говорил [замминистра иностранных дел РФ] Сергей Алексеевич Рябков, вполне резонна. Если Соединенные Штаты грубо игнорируют свои обязательства по соглашению с ООН 1947 года, то надо реагировать, ведь вообще-то этот вопрос встал еще ну какое-то время назад. Просто на днях в результате невыдачи виз целому ряду сотрудников российской делегации на сессию Генассамблеи ООН эта проблема была высвечена еще больше", - сказал Ульянов.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь" заявил, что российская сторона в качестве ответа на невыдачу Вашингтоном американских виз представителям делегации РФ предлагает проводить заседания Первого комитета Генассамблеи ООН не в США.

Он указал, что общение с коллегами, в том числе западными, говорит о том, что американцы "теряют лицо". "Все понимают, что это противоестественно, так нельзя, все-таки ООН - это не их [США] вотчина. Да, штаб-квартира ООН расположена на американской территории, но у американцев есть свои обязанности, а они доводят дело до абсурда", - указал Ульянов и привел в пример ситуацию с иранской делегацией, которая имеет право перемещаться только между постпредством Ирана в Нью-Йорке и штаб-квартирой ООН. "Это издевательство и неприлично в конце концов, но вот так устроен менталитет американской дипломатии, конечно, разделяют его очень немногие на международной арене", - заключил постпред РФ.

Ранее 10 членов российской делегации, в том числе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогли вылететь в Нью-Йорк.